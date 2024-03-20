CHP Trabzon Milletvekili, Mehmet Uçum ve Adalet Bakanı'nı eleştirdi; AKP'nin adayı salonu terk etti

Trabzonspor'un basın toplantısında, CHP Trabzon Milletvekili Si̇bel Sui̇çmez ile AK Parti Trabzon BB Başkan Adayı Ahmet Metin Genç tartışma yaşadı. Suiçmez, Mehmet Uçum ve Adalet Bakanı'nın ismini verince AKP Trabzon adayı siyaset yapıyorsun diyerek salonu terk etti.

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Trabzonspor'un basın toplantısında, CHP Trabzon Milletvekili Si̇bel Sui̇çmez ile AKP Trabzon BB Başkan Adayı Ahmet Metin Genç tartışma yaşadı.

Suiçmez, "Türkiye'de siyaset tam da sporun üstüne çörelmiş vaziyettedir. Herkes bunu çok iyi biliyor.
Türkiye'de sporun geldiği noktayı sadece bir başka kulübe bağlamak doğru değil. Bunun sorumlusu, bir üst aklı vardır. Bugün sadece Fenerbahçe Spor Kulübü'nü veya Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı üzerinden söz söylersek doğru bir tespit yapmayacağız diye düşünüyorum. Türkiye, TFF'yi sorgulamadan hiçbir futbol kulübünü sorgulamak doğru değildir" dedi.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarına tepki gösteren Suiçmez'in sözlerine AKP Trabzon adayı Ahmet Metin Genç "siyaset yapıyorsun" diyerek salonu terk etti.

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