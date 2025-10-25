Trabzonspor-Eyüpspor Maçının İlk 11’leri Belli Oldu
Süper Lig’in 10. haftasında Trabzonspor, Eyüpspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
Süper Lig’in 10. haftasında Trabzonspor, sahasında Eyüpspor’u konuk edecek. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde zirve takibini sürdüren Trabzonspor, bu sezon iç sahada yenilgi yüzü görmedi.
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Tim Jabol, Oulai, Muçi, Zubkov, Augusto, Onuachu.
Eyüpspor: Felipe, Claro, Robin, Mujakic, Calegari, Serdar, Kerem, Legowski, Yalçın, Halil, Thiam.
