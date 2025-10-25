Fenerbahçe’nin Toplam Borcu Açıklandı! Rakam Dudak Uçuklattı

Fenerbahçe’nin olağanüstü genel kurulunda kulübün mali tablosu açıklandı. 21 Eylül 2025 itibarıyla borç miktarı dudak uçuklattı.

Fenerbahçe’nin Toplam Borcu Açıklandı! Rakam Dudak Uçuklattı
Fenerbahçe Kulübü’nün olağanüstü genel kurul toplantısında mali tablo kamuoyuyla paylaşıldı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, kulübün 21 Eylül 2025 itibarıyla toplam borcunun 28 milyar 710 milyon TL olduğu açıklandı.

BORÇ RAKAMI RESMEN DUYURULDU

Sabah saatlerinde başlayan olağanüstü genel kurulda, yönetim mali verileri kongre üyeleriyle paylaştı. Yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertli kulübün borcu 28 milyar 710 milyon 10 bin 822 TL olarak kayıtlara geçti.

Fenerbahçe’nin Toplam Borcu Açıklandı! Rakam Dudak Uçuklattı - Resim : 1

TAŞINMAZLARIN DEĞERİ 9.9 MİLYAR TL

Genel kurulda ayrıca kulübün taşınmaz mal varlıklarına ilişkin bilgiler de açıklandı. Fenerbahçe’nin sahip olduğu gayrimenkullerin toplam değerinin 9.9 milyar TL olduğu belirtildi.

KULÜPTE MALİ DENGE GÜNDEMDE

Genel kurulda yapılan değerlendirmelerde, borç yükünün azaltılması ve gelir-gider dengesinin yeniden sağlanması için atılacak adımların da önümüzdeki dönemde yönetim tarafından ele alınacağı ifade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Sadettin Saran Fenerbahçe
