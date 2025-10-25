Milli Tenisçi Zeliha Nil Tarih Yazdı

Milli tenisçi Zeliha Nil Çukurluoğlu, Monako’da düzenlenen Avrupa Gençler Masters Turnuvası’nda şampiyon olarak Türk tenis tarihine geçti.

Son Güncelleme:
Milli tenisçi Zeliha Nil Çukurluoğlu, Monako'da düzenlenen Avrupa Gençler Masters Turnuvası'nda şampiyon oldu. Monte Carlo kentindeki organizasyonda Zeliha Nil Çukurluoğlu, 14 yaş altı kategorisinde korta çıktı.

Finalde Danimarkalı rakibi Emilia Henningsen'i toprak zeminde 2-6, 6-2, 6-1'lik setlerle 2-1 yenen milli sporcu, Türkiye'nin bu seviyedeki ilk şampiyonluğunu elde etti. Genç sporcu, ayrıca 2000 yılında erkekler 14 yaş altı kategorisinde şampiyon olan Rafael Nadal’ın ardından aynı turnuvada tarih yazan isimler arasına adını ekledi.

Kaynak: AA

