Beşiktaş-Trabzonspor Maçından Galip Çıkmadı

Süper Lig'in 16. haftası dev bir maça sahne oluyor. Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı konuk ederken, bol gollü maçta skor 3-3.

Beşiktaş-Trabzonspor Maçından Galip Çıkmadı
Fatih Tekke yönetimindeki bordo mavililer topladığı 34 puanla zirve takibini sürdürmeyi amaçlıyor. Sergen Yalçın önderliğinde siyah beyazlılar zorlu deplasmanda kazanarak üst sıralara yükselmeyi hedefliyor. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

5' Beşiktaş'ta ilk 5 dakika itibariyle Emirhan Topçu ve Orkun Kökçü sarı kart gördü.

18' Beşiktaş'ta Tammy Abraham ilk golü kaydetti.

22' Vaclac Cerny ile Beşiktaş, ikinci golü de buldu.

25' Trabzonspor, Ernest Muçi ile ilk golü buldu.

31' Beşiktaş'ta üçüncü kez ağları havalandıran isim yine Cerny oldu.

38' El Bilal Toure VAR kontrolünün ardından direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

İlk yarı sona erdi.

63' Bordo-mavililerde Zubkov'un şutu savunmaya da çarparak kaleciyi yanılttı ve köşeden ağlara gitti.

84' Zubkov ile Trabzonspor beraberliği yakaladı.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Trabzonspor: Onana, Mustafa, Serdar, Batagov, Ozan, Folcarelli, Oulai, Muçi, Zubkov, Olaigbe, Augusto.

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Djalo, Emirhan, Ndidi, Orkun, Rashica, Cerny, El Bilal, Abraham.

Kaynak: Haber Merkezi

