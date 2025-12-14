Trafik Sigortasında Kural Değişti! Araç Değil Sürücü Dönemi Başlıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 34 milyona dayanırken, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) yayımladığı yeni trafik sigortası genelgesi 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Türkiye gazetesinden Cemal Emre Kurt'un haberine göre, milyonlarca sürücüyü kapsayan düzenleme, prim hesaplamasından basamak sistemine kadar pek çok başlıkta köklü değişiklikler içeriyor.

Yeni düzenlemeyle trafik sigortasında hasarsızlık basamağı artık araca değil, doğrudan sürücünün siciline bağlanacak. Bu sayede uzun yıllardır 8’inci basamakta yer alan hasarsız bir sürücü, yeni bir araç satın aldığında da aynı basamaktan işlem görecek. Öte yandan sık kaza yapan, 0 ya da 1’inci basamakta bulunan sürücüler de araç değiştirerek daha avantajlı bir konuma geçemeyecek.

SEKTÖRE GÖRE ‘ADALET SAĞLANDI’

Gazetemize değerlendirmelerde bulunan sektör temsilcileri, mevcut sistemde sıkça dile getirilen adaletsizliğin giderildiğini belirtiyor. Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Sigorta Komisyon Başkanı Turusan Bağcı, düzenlemenin iyi sürücüleri koruyacağını vurgulayarak “İstanbul’da 5 yıl ve üzeri hasarsız bir sürücü bugün yaklaşık 7 bin 500 lira prim ödüyor. Ancak ikinci bir araç aldığında 4’üncü basamaktan işlem görerek 15 bin lirayı aşan primle karşılaşıyordu. Buna karşın hasarlı sürücüler ikinci araçlarında düşük basamaktan yararlanabiliyordu. Bu uygulama iyi sürücüyü cezalandırıyordu. Artık bu adaletsizlik sona erdi” dedi.

Bağcı, Türkiye’de sürücülerin yaklaşık yüzde 90’ının iyi sürücü konumunda olduğunu belirterek, yeni sistemin hasarsız sürücüleri finansal açıdan da ödüllendirmeyi hedeflediğini ifade etti.

TRAFİK VE KASKODA DİKKAT ÇEKEN DÖNEM

SEDDK’nin aralık ayında trafik sigortası primlerini yüzde 1 artırdığını hatırlatan Bağcı, “Ocak ayında yılı genel olarak değerlendirerek bir düzenleme yapabiliyor. O yüzden trafik sigortası yaptırmayanlar için bu ay avantajlı olabilir. Kaskoda ise şirketler rekabet nedeniyle son yılların en düşük primlerini sunuyor. Aralık ayında kasko yaptırmak ciddi fırsatlar barındırıyor. Trafik sigortasından bile ucuz çıkan kasko teklifleri var” değerlendirmesinde bulundu.





Kaynak: Türkiye Gazetesitrafi