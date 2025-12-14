Burak Yılmaz'dan Flaş Karar! İki Hafta Sonra...

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Göztepe maçı sonrası yaptığı açıklamada iki hafta sonra görevinden ayrılacağını açıkladı.

Son Güncelleme:
Burak Yılmaz'dan Flaş Karar! İki Hafta Sonra...
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Göztepe maçı sonrası düzenlediği basın toplantısında iki hafta sonra takımın başında olmayacağını duyurdu.

Burak Yılmaz, geçen hafta Beşiktaş ile oynadıkları maç sonrası bir basın mensubunun Beşiktaş'ta görev yapmak isteyip istemediği yönündeki soruya şu ifadelerle cevap vermişti:

"Herkesin aklında, hayalinde mutlaka bir şeyler vardır. Böyle bir taraftarın önünde kim teknik direktörlük yapmak istemez. Herkesin gönlünde bir şeyler vardır ama bunu dile getirmek şu anda doğru ve etik olmaz. Beşiktaş taraftarı döver de sever de. Beni genelde dövüyor ama ben ilişkimizin özel olduğunu düşünüyorum."

Burak Yılmaz'dan Flaş Karar! İki Hafta Sonra... - Resim : 1

Gaziantep FK, Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı 16 resmi maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

Taraftarın İstediği Olacak mı? Sörloth'tan Fenerbahçe'ye Yanıt GeldiTaraftarın İstediği Olacak mı? Sörloth'tan Fenerbahçe'ye Yanıt GeldiSpor
Futbolda Bahis Krizi Büyüyor: Tek Şut Çekilmeyen Skandal Maç! İki Kulüp Başkanı 'Beraberlik' İçin AnlaşmışFutbolda Bahis Krizi Büyüyor: Tek Şut Çekilmeyen Skandal Maç! İki Kulüp Başkanı 'Beraberlik' İçin AnlaşmışSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Burak Yılmaz Göztepe
Son Güncelleme:
Taraftarın İstediği Olacak mı? Sörloth'tan Fenerbahçe'ye Yanıt Geldi Taraftarın İstediği Olacak mı? Sörloth'tan Fenerbahçe'ye Yanıt Geldi
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Galatasaray'dan Başakşehir Maçı İçin TFF'ye Başvuru! Galatasaray'dan O Maç İçin TFF'ye Başvuru!
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin Dev Marketi İkiye Bölünerek Satılıyor! Süpermarketler A101’e, Hipermarketler Anpagross’a Türkiye'nin Dev Marketi İkiye Bölünerek Satılıyor! Süpermarketler A101’e, Hipermarketler Anpagross’a
AK Partili İsim Açıkladı: İşte Kulislerde Konuşulan Asgari Ücret Rakamı İşte Kulislerde Konuşulan Asgari Ücret Rakamı
Trafik Sigortasında Kural Değişti! Araç Değil Sürücü Dönemi Başlıyor Trafik Sigortasında Kural Değişti! Araç Değil Sürücü Dönemi Başlıyor
Elektrik Faturasında Yeni Dönem: 1 Ocak'ta Devreye Girecek Elektrik Faturasında Yeni Dönem: 1 Ocak'ta Devreye Girecek
CHP'nin Gölge Bakanlar Kadrosu Belli Oldu: İşte O İsimler… CHP'nin Gölge Bakanlar Kadrosu Belli Oldu: İşte O İsimler…