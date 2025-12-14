Burak Yılmaz'dan Flaş Karar! İki Hafta Sonra...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Göztepe maçı sonrası düzenlediği basın toplantısında iki hafta sonra takımın başında olmayacağını duyurdu.

Burak Yılmaz, geçen hafta Beşiktaş ile oynadıkları maç sonrası bir basın mensubunun Beşiktaş'ta görev yapmak isteyip istemediği yönündeki soruya şu ifadelerle cevap vermişti:

"Herkesin aklında, hayalinde mutlaka bir şeyler vardır. Böyle bir taraftarın önünde kim teknik direktörlük yapmak istemez. Herkesin gönlünde bir şeyler vardır ama bunu dile getirmek şu anda doğru ve etik olmaz. Beşiktaş taraftarı döver de sever de. Beni genelde dövüyor ama ben ilişkimizin özel olduğunu düşünüyorum."

Gaziantep FK, Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı 16 resmi maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

Kaynak: Haber Merkezi