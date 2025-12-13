TFF'den 'Beşiktaş ve Serdal Adalı' Kararı

TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’ya futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalarıyla nedeniyle verilen 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon 700 bin TL para cezasını kaldırdı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’ya futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalarıyla nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon 700 bin TL para cezası vermişti. Cezaların ardından Beşiktaş Kulübü cezalara itiraz etmişti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, yapılan toplantıyla Adalı’ya verilen cezaları oy çokluğuyla kaldırdı.

TFF’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, “Beşiktaş A.Ş.’nin ve Başkanı Serdal Adalı’nın PFDK’nın 11.12.2025 tarih ve E.2025-2026/2019 - K.2025-2026/1882 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Beşiktaş A.Ş.’nin 08.12.2025 tarihinde müsabaka sonrasında Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/1-b maddesi uyarınca 2.700.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılmasına, oyçokluğuyla, - Beşiktaş A.Ş.’nin Başkanı Serdal Adalı’nın 08.12.2025 tarihinde müsabaka sonrasında Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/3. ve 38/1-a maddeleri uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılmasına, oyçokluğuyla, karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

