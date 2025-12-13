Aslan Ligde Kayıpsız: Galatasaray, Antalyaspor'u 4-1 Yendi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig'in 16. haftasında Hesap.com Antalyaspor ve Galatasaray kozlarını paylaşıyor. Corendon Airlines Park'ta 20.00'de başlayan maçta Ali Yılmaz düdük çalıyor. VAR'da ise Atilla Karaoğlan görev yapıyor.

DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

7' Yunus Akgün ceza sahasına girmek üzere olan Leroy Sane'ye pas attı. Alman futbolcu, kalecinin sağından topu ağlara gönderdi.

11' Barış Alper Yılmaz ceza sahasına koşu atan Sallai'ye pas attı. Macar futbolcu kalecinin sağından yerden vuruşla farkı 2'ye çıkardı.

15' Galatasaray 3. gole yaklaştı. Sallai'nin sağ kanattan gelerek orta açtı. Osimhen'in vuruşu yan ağlarda kaldı.

31' Antalyaspor'da Hüseyin Türkmen oyundan çıkarıldı. Saric oyuna girdi.

32' Barış Alper Yılmaz'a faul yapan Gianetti sarı kart gördü.

İlk yarının sonuna 2 dakika ilave edildi.

56' Orta sahada Gianetti'nin pasında araya giren Yunus Akgün sol kanattaki Osimhen'e uzun pas attı. Dribling ile ceza sahasına giren Osimhen uzak köşeye topu attı ve farkı 3'e çıkardı.

67' dakikada Galatasaray'da Yunus, Torreira ve Davinson'un yerine Icardi, Sara ve Arda oyuna girdi.

70' Antalyaspor, Galatasaray karşısında ilk golü 70. dakikada Sander van de Streek ile buldu.

74' Galatasaray'da Ismail Jakobs'un yerine Kazımcan Karataş oyuna girdi.

82' Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın yerine Ahmed Kutucu oyuna girdi.

85' Galatasaray'da Victor Osimhen sarı kart gördü ve Kasımpaşa maçında cezalı duruma düştü.

90+3' Sane'nin gol pasıyla Icardi skoru 4-1'e getirdi.

Maç sona erdi.

İLK 11'LER

Antalyaspor: Abdullah, Paal, Hüseyin, Bünyamin, Safuri, Ballet, Ceesay, Storm, Giannetti, Boli, Veysel

Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, İlkay, Torreira, Sane, Yunus, Barış, Osimhen

