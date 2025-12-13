Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in İfadesi Ortaya Çıktı: 'Herhangi Bir Şeyden Korkum Yok'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili "kasten öldürme" suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in emniyet ve hakimlik ifadelerinin tutanakları ortaya çıktı.

Halktv.com.tr'nin haberine göre, Tuğyan Gültem Ülker annesi şarkıcı Güllü'yü kasten öldürdüğü iddialarını reddederken, Güllü pencereden düşerken söylediği iddia edilen "görüşürüz" sözlerini kullanmadığını savundu.

'AŞAĞIYA İNDİKTEN SONRA OLANLARI HATIRLAMIYORUM'

Tuğyan Ülkem Gülter ifadesinde o gün yaşananları aktarırken annesi Güllü'nün olayın yaşandığı gün 3,5 litre şarap içtiğini, arkadaşı Sultan ile odada bulunduğu sırada içeri giren Güllü'yle karşılıklı "malkara" oynadıklarını ifade etti ve şunları söyledi:

"Bu sırada salondaki televizyonda Sultan’ın telefonuna bağlı bir şekilde müzik çalıyordu. Biz odadaydık. Emin olmamakla birlikte kapının kapalı olduğunu hatırlıyorum. Sultan’la beraber benim telefonumdan telefondan açmıştı. Biz Sultan’la malkara oynarken annem içeri geldi. Sultan’ın elinden tutup malkara oynatmaya çalıştı. Sultan bilmediğini söyledi. Üçümüz odada dans etmeye başladık. Biz kapı ile gardırobumun arasında dans ediyorduk. Annemle biz birbirimizi mıncıklardık. Bana söylendiği gibi 'bırak beni bırak' gibi bir şey söylenmişse buna istinaden söylenmiştir.

Sonrasında annem müziğin sesini açmamızı istedi. Sultan gardırobumun önünde yüzüne bakıyordu. Yüzünde dikiş izi vardı. Sultan dikiş izine sürekli bakıyordu. Ben o sırada Sultan’ın yanındaydım. Daha sonra ben çok yüksek bir şekilde “güm” diye bir ses duydum. Önüm camın olduğu tarafa doğru çevirdiğimde annemi göremeyince “koş” diye bağırarak aşağıya indim. Yukarıda odadayken güm diye ses duyduktan sonra ben annemi görmedim. Aşağıya indikten sonra olanları hatırlayamıyorum. Daha sonra çevremden bana anlatılanlar oldu, ancak ben Sultan’ın annemin camdan düşmesine ilişkin aleyhime verdiği beyanları kabul etmiyorum."

'ANNEM BENDEN OLDUKÇA AĞIRDIR'

İfadesinde annesinin kendisinden oldukça ağır olduğunu söyleyen Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu ile aralarında herhangi bir husumet olmadığını ancak arkadaşının "metamfetamin" kullandığını ve uyuşturucu testine girince tedirgin olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Annem benden oldukça ağırdır. Benim onu kaldırma gibi bir şansım yoktur. Zaten olay sırasında benim sırtım dönüktü. Annemin nasıl düştüğüne dair bir fikrim yok. Normalde Sultan’la aramda herhangi bir husumet yoktur. Sultan’la biz çok yakın arkadaştık. Ancak Sultan kaza yapmadan önce eski sevgilisi ile beraber uyuşturucu kullanmış. Ben bunu duymuştum. Hatta kazadan önce Sultan kokain kullandığını bana söylemişti. Kaza sırasında da sevgilisi ile beraber metamfetamin kullandıklarını duydum. Dosyada uyuşturucu testi ile ilgili işlemler girince Sultan bunlardan dolayı çok tedirgin oldu.

Sultan’ın aleyhime vermiş olduğu ifadelerin bundan dolayı kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü aramızda herhangi bir husumet yoktur. Hatta bu süreçte bana en çok Sultan destek olmuştur. Benim annemle aramda uyuşturucudan, paradan, eski nişanlım Kervan’dan kaynaklı ya da herhangi bir sebepten kaynaklı bir sıkıntı yoktu.

'BANA EN ÇOK SULTAN DESTEK OLMUŞTUR'

Sultan’ın aleyhime vermiş olduğu ifadelerin bundan dolayı kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü aramızda herhangi bir husumet yoktur. Hatta bu süreçte bana en çok Sultan destek olmuştur. Benim annemle aramda uyuşturucudan, paradan, eski nişanlım Kervan’dan kaynaklı ya da herhangi bir sebepten kaynaklı bir sıkıntı yoktu."

'ANNEMİ ÖLDÜRMEK İSTİYORUM' MESAJINI NEDEN YAZDI?

Ülker ifadesinde kamuoyuna yansıyan "annemi öldürmek istiyorum" şeklindeki mesajlarını ise şöyle açıkladı:

"Benim “annemi öldürmek istiyorum” şeklindeki mesajlarım Haziran ayında Bircan ablaya attığım mesajlardır. Ancak annemle o zaman kavga etmiştik ve ben 21 gün kadar eve gitmemiştim. Anneme çok sinirli olduğum bir dönemde yazdığım bir mesajdı. Daha sonrasında kardeşim Tuğberk annem ile beni barıştırmıştı."

'HERHANGİ BİR ŞEYDEN KORKUM YOK'

Tuğyan Ülkem Gülter ifadesinde yurtdışına kaçmayı planladığı iddialarını reddederken şunları söyledi:

"İstanbul’da olduğumuz bir zaman Serhat Cevher bizi dışarı davet etmişti. Biz o sırada Tuğba ablanın evindeydik. Serhat davet edince Sultan, ben, Serhat Cevher ve Gökhan Cevher dışarı çıktık. Ancak Serhat bizim yüzlerimizin tanıdık olduğunu söyleyerek bizi kimlik vermeyeceğimiz bir aparta götürdü. Biz oraya gittikten bir süre sonra tekel geldi. Büyük ihtimal Serhat sipariş vermişti. Serhat bize “sizinle bir şey konuşacağım” diyerek telefonlarımızı aldı ve gardırobun üstüne koydurttu. Daha sonra Sultan ve bana “yurtdışına gidin, siz bir şey yapmamış olsanız da toplum baskısından dolayı sizi tutuklarlar” tarzında konuştu. Bunları söylerken sürekli gözümüzü korkutuyordu. Daha sonra biz telefonlarımızı geri aldığımızda Sultan’ın abisi Yusuf’la konuştu. Bu sırada Sultan abisi Yusuf’a Serhat’ın söylediklerinden bahsederken Serhat bunları ses kaydına almış. Ses kaydına aldığı şey sadece Yusuf’la olan konuşmayı ve daha sonra benim Seyhan Soylu ile olan konuşmamı kayda almış.

Benim herhangi bir şeyden korkum yok. Zaten yurtdışına çıkma yasağım da yoktu. Benim küçük bir çocuğum var. Ben onu bırakıp bir yere zaten gitmezdim. Bu konuşmalar sadece Serhat’ın bize açtığı muhabbetten kaynaklanmıştır.

YURT DIŞINA KAÇACAK MIYDI?

Gözaltına alındığım gün Büyükçekmece’ye valizlerimi alıp kiralayacağım eve götürmek için gitmiştim. İstanbul Büyükçekmece’ye gitmemizle kaçmamız arasında herhangi bir bağlantı yoktur. O sebeple gitmemiştim. Benim annemi öldürmek için herhangi bir sebebim yoktur. Ne annem bana ne de ben ona husumet beslemiyordum.

''GÖRÜŞÜRÜZ' KELİMESİNİ BEN SÖYLEMEDİM'

Kendimden emin olduğum için kaçma gibi bir durumum söz konusu dahi değildir. Şüpheli Sultan’ın annemin ölüm olayına ilişkin vermiş olduğu ifade kabul edilemez. Her ne kadar bilirkişi raporunda düşme olayında dış kuvvet ve temas varlığı ile olduğu söylenmiş olsa da ben bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Eğer annemi itmiş olsaydım ses kayıtlarındaki “görüşürüz” ifadesi yerine annemin bağırma ya da yardım isteme sesi gerekirdi. Kaldı ki “görüşürüz” kelimesini ben söylemedim. Kesinlikle kabul etmiyorum.

Annemin ben kesinlikle öldürmedim. Ben masumum. Eğer mahkemeniz aksi kanaatte ise hakkımda yurt dışı yasağı gerekli bütün adli kontrol tedbirlerini uygulayabilirsiniz. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmayı talep ediyorum."

Kaynak: Halk TV