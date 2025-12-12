Güllü Ölümünde İlk İtiraf! 'Sorguda Anlattı' İddiası

Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüne dair soruşturmada gözaltına alınan kızı ve onun arkadaşı emniyette sorgulandı. Sultan Nur Ulu'nun sorguda, Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini iterek öldürdüğünü söylediği, Gülter'in ise bu iddiayı reddettiği öne sürüldü.

Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada, olay anında Güllü ve kızıyla aynı odada bulunan Sultan Nur Ulu'nun emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf ettiği iddia edildi.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre Sultan Nur Ulu, emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etti. Ulu, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından odadan itildiğini söyledi. Tuğyan Ülkem Gülter ise bu ifadeyi reddetti.

Gözaltındaki iki isim, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilecek.

GÜLLÜ'NÜN ARKADAŞINDAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Ünlü şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, yakın arkadaşı Çiğdem Turan çarpıcı açıklamalarda bulundu. Turan, SHOW TV’de yayınlanan “Bu Sabah” programında, Güllü’nün vefatından yalnızca 3-4 gün önce aralarında geçen bir konuşmayı paylaştı.

Çiğdem Turan, o konuşmayı "Güllü bana 'Kardeşim, sana ihtiyacım var. Bunlar beni öldürecek' dedi. 42 yıldır dostumdu, kardeşten öteydik. Tuğyan'ın süt annesiydim. Bir anne, evladına böyle bir şey yapabilir mi?" diyerek anlattı.

Tuğyan Ülkem Gülter'in çocukluğundan beri agresif bir çocuk olduğunu ve Güllü'nün ise onu hep koruduğunu söyleyen Turan, "Güllü, Tuğyan’ın evli bir adamla ilişki yaşamasına karşıydı. Bu olayın, Tuğberk'in de ufak bir payı olduğunu düşünüyorum" dedi.

Güllü'nün alkole karşı bağışıklığı olduğunu ve çok fazla etkilenmediğini ifade eden Turan, "Tuğyan ile tartışmaları kaba kuvvet kullanmaya başlamıştı. Aralarına hep ben giriyordum" diye konuştu.

