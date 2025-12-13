İlk Kez Açıkladı: Ata Demirer'den 'Özge Borak' Çıkışı

Ünlü komedyen ve oyuncu Ata Demirer, popüler film serisi 'Eyvah Eyvah'ın bitme nedeninin eski eşi Özge Borak ile hiçbir ilgisinin olmadığını açıkladı. Demirer, eski eşini devam filmi için çağırması halinde de "kendisini kırmayacağı" yorumunu yaptı.

İlk Kez Açıkladı: Ata Demirer'den 'Özge Borak' Çıkışı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk sinemasında son yılların en sevilen komedi film serilerinden olan 'Eyvah Eyvah'ın 3 filmi de seyirciyle beraber gişede de yüzleri gülmüştü. Serinin devamının gelmemesinin nedeni merak konusuyken, Ata Demirer'den konuyla ilgili ilk kez açıklama geldi.

Kafa TV'ye konuk olan ünlü komedyen, 'Eyvah Eyvah'ın neden devam etmediğine ilk kez yanıt verdi. Demirer, filmdeki partneri ve eski eşi Özge Borak ile ayrıldığı için serinin devam etmediği iddialarını net şekilde yalanladı.

İlk Kez Açıkladı: Ata Demirer'den 'Özge Borak' Çıkışı - Resim : 1

'ÖZGE BENİ KIRMAZ'

Ata Demirer, "Eyvah Eyvah 3'te serinin bitmesinin, Özge ile ilişkimizin sona ermesiyle bir ilgisi yok. Özge'yi devam filmi için çağırsam beni kırmaz. Karakterin artık bu hayatta daha fazla bir şey yaşamasını istemedim" diye konuştu.

Ünlü Oyuncu Tuğba Melis Türk Umre’ye Gitti! Tesettürlü Hali Sosyal Medyada Olay OlduÜnlü Oyuncu Tuğba Melis Türk Umre’ye Gitti! Tesettürlü Hali Sosyal Medyada Olay OlduMagazin
Ünlü Oyuncu Yıldız Asyalı'dan Şoke Eden Açıklama: ‘Kocam Tarafından Darbedildim’Ünlü Oyuncu Yıldız Asyalı'dan Şoke Eden Açıklama: ‘Kocam Tarafından Darbedildim’Magazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ata Demirer Oyuncu
Yeşilçam Filmlerinin Unutulmaz Bestecisi Zafer Dilek Hayatını Kaybetti Ünlü Müzisyenden Acı Haber Geldi
Kenan İmirzalıoğlu AK Parti'ye mi Katılacak? Tolga Karel’den Flaş İddia Kenan İmirzalıoğlu AK Parti'ye mi Katılacak?
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
ÇOK OKUNANLAR
İlk Kez Açıkladı: Ata Demirer'den 'Özge Borak' Çıkışı Ata Demirer'den 'Özge Borak' Çıkışı
Özgür Özel Açıkladı: İmralı Heyeti CHP'yi Ziyaret Edecek Özgür Özel Açıkladı: İmralı Heyeti CHP'yi Ziyaret Edecek
Hakkari'de Atölyede Patlama! Bir Çocuk Yaralandı Hakkari'de Patlama... Bir Çocuk Yaralandı
Çiğ Yedi Karaciğeri İflas Etti! Bir Lokma Sonrası Kabus Başladı! Sessiz İlerleyen Zehir Çiğ Yedi Karaciğeri İflas Etti! Bir Lokma Sonrası Kabus Başladı! Sessiz İlerleyen Zehir
Güllü Ölümünde İlk İtiraf! 'Sorguda Anlattı' İddiası Güllü'nün Ölümünde İlk İtiraf!