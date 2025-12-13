İlk Kez Açıkladı: Ata Demirer'den 'Özge Borak' Çıkışı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk sinemasında son yılların en sevilen komedi film serilerinden olan 'Eyvah Eyvah'ın 3 filmi de seyirciyle beraber gişede de yüzleri gülmüştü. Serinin devamının gelmemesinin nedeni merak konusuyken, Ata Demirer'den konuyla ilgili ilk kez açıklama geldi.

Kafa TV'ye konuk olan ünlü komedyen, 'Eyvah Eyvah'ın neden devam etmediğine ilk kez yanıt verdi. Demirer, filmdeki partneri ve eski eşi Özge Borak ile ayrıldığı için serinin devam etmediği iddialarını net şekilde yalanladı.

'ÖZGE BENİ KIRMAZ'

Ata Demirer, "Eyvah Eyvah 3'te serinin bitmesinin, Özge ile ilişkimizin sona ermesiyle bir ilgisi yok. Özge'yi devam filmi için çağırsam beni kırmaz. Karakterin artık bu hayatta daha fazla bir şey yaşamasını istemedim" diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi