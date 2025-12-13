Meteoroloji 'Sarı' Alarm Verdi: Kuvvetli Kar Yağışı Geliyor, O İki Güne Aman Dikkat

Meteoroloji, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için sarı kodlu kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı. Giresun, Rize, Trabzon, Artvin ve Ardahan’da yer yer kuvvetli yağış beklenirken iç ve doğu kesimlerde buzlanma, don ve sis riski öne çıkıyor. Kar yağışı salı ve çarşamba birçok ilde sürecek.

Son Güncelleme:
Meteoroloji 'Sarı' Alarm Verdi: Kuvvetli Kar Yağışı Geliyor, O İki Güne Aman Dikkat
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Giresun, Rize, Trabzon, Artvin ve Ardahan için sarı kodlu kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı.

Alınan son tahminlere göre, kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu ve Karadeniz ile Sivas, Bitlis, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HANGİ İLLERDE KAR VAR?

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Sivas, Ardahan, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

SİS, PUS, DON, BUZLANMA...

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

SALI VE ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT

Meteoroloji’nin 5 günlük haritalı tahminine göre kar yağışı salı ve çarşamba günleri de etkili olacak.

16 Aralık Salı: Ardahan, Erzurum, Gümüşhane, Erzincan, Sivas, Yozgat, Kayseri, Niğde.

17 Aralık Çarşamba: Ardahan, Bayburt, Gümüşhane.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Meteoroloji Sağanak yağış Kar Yağışı Hava Durumu
Son Güncelleme:
Kedi Köpek Sahipleri Dikkat! Son Gün 31 Aralık, Yaptırmayana Para Cezası Var Son Gün 31 Aralık, Yaptırmayana Para Cezası Var
Ataşehir'de Korkutan Alevler: Otelde Kalanlar Tahliye Edildi Ataşehir'de Korkutan Alevler, Otelde Kalanlar Tahliye Edildi
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
Arkadaşı Cinayet Anını Anlattı, Güllü'nün Kızı Tutuklandı! 'Dizlerinden Sarılarak İtti...' Arkadaşı Cinayet Anını Anlattı, Güllü'nün Kızı Tutuklandı!
İlk Kez Açıkladı: Ata Demirer'den 'Özge Borak' Çıkışı Ata Demirer'den 'Özge Borak' Çıkışı
Merkez Bankası Resmen Duyurdu! Kredi Kartı Faizleriyle İlgili Kritik Karar Kredi Kartı Faizleriyle İlgili Kritik Karar
Meteoroloji 'Sarı' Alarm Verdi: Kuvvetli Kar Yağışı Geliyor, O İki Güne Aman Dikkat Kuvvetli Kar Yağışı Geliyor, O İki Güne Aman Dikkat
Milyonların Gözü 18 Aralık'ta! Kapalı Zarfla Verdiler: İşte TÜRK-İŞ'in Asgari Ücret Talebi Kapalı Zarfla Verdiler... İşte TÜRK-İŞ'in Asgari Ücret Talebi