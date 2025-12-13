Meteoroloji 'Sarı' Alarm Verdi: Kuvvetli Kar Yağışı Geliyor, O İki Güne Aman Dikkat

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Giresun, Rize, Trabzon, Artvin ve Ardahan için sarı kodlu kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı.

Alınan son tahminlere göre, kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu ve Karadeniz ile Sivas, Bitlis, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HANGİ İLLERDE KAR VAR?

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Sivas, Ardahan, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

SİS, PUS, DON, BUZLANMA...

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

SALI VE ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT

Meteoroloji’nin 5 günlük haritalı tahminine göre kar yağışı salı ve çarşamba günleri de etkili olacak.

16 Aralık Salı: Ardahan, Erzurum, Gümüşhane, Erzincan, Sivas, Yozgat, Kayseri, Niğde.

17 Aralık Çarşamba: Ardahan, Bayburt, Gümüşhane.

Kaynak: Haber Merkezi