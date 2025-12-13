Kedi Köpek Sahipleri Dikkat! Son Gün 31 Aralık, Yaptırmayana Para Cezası Var

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de sahipli kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve Ev Hayvanı Kayıt Sistemi’ne (PETVET) dahil edilmesine yönelik zorunlu uygulamada sona yaklaşıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği, 6 aylık ve üzeri tüm evcil hayvanların 31 Aralık tarihine kadar veteriner hekimler tarafından mikroçip takılarak PETVET sistemine kaydedilmesi gerekiyor.

PARA CEZASI VAR

Yasal sürenin geçirilmesi halinde, hayvan sahiplerine idari para cezaları uygulanacağı belirtildi. Düzenleme ile kaybolma ve terk edilme vakalarının takibi, sahip sorumluluğunun artırılması ve hayvanların sağlık kayıtlarının düzenli şekilde izlenmesi amaçlanıyor.

'SEYAHAT SORUNLARI YAŞANABİLİR’

Sürenin dolmasına az bir süre kala konuya ilişkin merak edilenleri anlatan Veteriner Hekim Ece Nur Tunaman, son tarihin 31 Aralık 2025 olduğunu hatırlatarak şunları kaydetti:

"Hayvan sahiplerimiz, bu tarihe kadar hayvanlarına çip taktırmazsa hem yurt içi hem yurt dışı seyahatlerde sorun yaşayabilirler. Ayrıca veteriner kliniklerinde bazı hizmetlerden yararlanamayabilirler. Bu tarihten sonra çip taktırmak istediklerinde ise cezai işlem uygulanacak. Yönetmelik, kedi, köpek ve gelincikleri kapsıyor. Yeni yılda altı aydan küçük hayvanlara ceza olmadan çip takılmaya devam edilecek; ancak altı aydan büyük hayvanlarda ceza geçerli olacak. Para cezasının güncel tutarı henüz belli değil fakat ortalama 5-7 bin lira civarında olabilir."

Kaynak: DHA