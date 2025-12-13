Kedi Köpek Sahipleri Dikkat! Son Gün 31 Aralık, Yaptırmayana Para Cezası Var

Sahipli kedi, köpek ve gelinciklere mikroçip taktırmak için son viraja girildi. 6 aydan büyük tüm evcil hayvanlar için 31 Aralık'ın son tarih olduğu uygulamada mikroçip taktırmayan ve kayıt işlemlerini yaptırmayan hayvan sahiplerine idari para cezası uygulanacak.

Son Güncelleme:
Kedi Köpek Sahipleri Dikkat! Son Gün 31 Aralık, Yaptırmayana Para Cezası Var
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de sahipli kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve Ev Hayvanı Kayıt Sistemi’ne (PETVET) dahil edilmesine yönelik zorunlu uygulamada sona yaklaşıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği, 6 aylık ve üzeri tüm evcil hayvanların 31 Aralık tarihine kadar veteriner hekimler tarafından mikroçip takılarak PETVET sistemine kaydedilmesi gerekiyor.

Kedi Köpek Sahipleri Dikkat! Son Gün 31 Aralık, Yaptırmayana Para Cezası Var - Resim : 1

PARA CEZASI VAR

Yasal sürenin geçirilmesi halinde, hayvan sahiplerine idari para cezaları uygulanacağı belirtildi. Düzenleme ile kaybolma ve terk edilme vakalarının takibi, sahip sorumluluğunun artırılması ve hayvanların sağlık kayıtlarının düzenli şekilde izlenmesi amaçlanıyor.

Kedi Köpek Sahipleri Dikkat! Son Gün 31 Aralık, Yaptırmayana Para Cezası Var - Resim : 2

'SEYAHAT SORUNLARI YAŞANABİLİR’

Sürenin dolmasına az bir süre kala konuya ilişkin merak edilenleri anlatan Veteriner Hekim Ece Nur Tunaman, son tarihin 31 Aralık 2025 olduğunu hatırlatarak şunları kaydetti:

"Hayvan sahiplerimiz, bu tarihe kadar hayvanlarına çip taktırmazsa hem yurt içi hem yurt dışı seyahatlerde sorun yaşayabilirler. Ayrıca veteriner kliniklerinde bazı hizmetlerden yararlanamayabilirler. Bu tarihten sonra çip taktırmak istediklerinde ise cezai işlem uygulanacak. Yönetmelik, kedi, köpek ve gelincikleri kapsıyor. Yeni yılda altı aydan küçük hayvanlara ceza olmadan çip takılmaya devam edilecek; ancak altı aydan büyük hayvanlarda ceza geçerli olacak. Para cezasının güncel tutarı henüz belli değil fakat ortalama 5-7 bin lira civarında olabilir."

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Hakkari'de Atölyede Patlama! Bir Çocuk Yaralandı Hakkari'de Patlama... Bir Çocuk Yaralandı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Arkadaşı Cinayet Anını Anlattı, Güllü'nün Kızı Tutuklandı! 'Dizlerinden Sarılarak İtti...' Arkadaşı Cinayet Anını Anlattı, Güllü'nün Kızı Tutuklandı!
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Arkadaşı Cinayet Anını Anlattı, Güllü'nün Kızı Tutuklandı! 'Dizlerinden Sarılarak İtti...' Arkadaşı Cinayet Anını Anlattı, Güllü'nün Kızı Tutuklandı!
İlk Kez Açıkladı: Ata Demirer'den 'Özge Borak' Çıkışı Ata Demirer'den 'Özge Borak' Çıkışı
Merkez Bankası Resmen Duyurdu! Kredi Kartı Faizleriyle İlgili Kritik Karar Kredi Kartı Faizleriyle İlgili Kritik Karar
Meteoroloji 'Sarı' Alarm Verdi: Kuvvetli Kar Yağışı Geliyor, O İki Güne Aman Dikkat Kuvvetli Kar Yağışı Geliyor, O İki Güne Aman Dikkat
Milyonların Gözü 18 Aralık'ta! Kapalı Zarfla Verdiler: İşte TÜRK-İŞ'in Asgari Ücret Talebi Kapalı Zarfla Verdiler... İşte TÜRK-İŞ'in Asgari Ücret Talebi