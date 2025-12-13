Ataşehir'de Korkutan Alevler: Otelde Kalanlar Tahliye Edildi

İstanbul'un Ataşehir ilçesindeki bir otelde sabah saatlerinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Otelde kalan 9 kişi tahliye edildi, alevler kısa sürede söndürüldü.

Ataşehir'e bağlı Küçükbakkalköy Mahallesi Nartanesi Sokak'ta bulunan 4 katlı bir otelin çatı katında saat 08.20 sıralarında yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

OTELDE KALANLAR TAHLİYE EDİLDİ

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı. Otelde konaklayan 9 kişi tahliye edildi.

Yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken otelin çatı katında hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA

