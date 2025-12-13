Galatasaray'ın İlk 11'i Belli Oldu: Sakatlıklar Eksik Bıraktı

Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'a konuk oluyor. Cezaları devam eden Metehan ve Eren dışında Singo, Kaan Ayhan ve Lemina'nın sakatlıkları geçmedi. Monaco'da sakatlanan Uğurcan yerine de kalede Günay görev yapıyor.

Süper Lig'de geride kalan 15 müsabakada 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 36 puanla en yakın takipçisi Trabzonspor'un 2 puan önünde haftaya lider girdi. Bu sezon 15 lig maçında 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyeti bulunan Antalyaspor ise 15 puanla 13. sırada yer alıyor.

Galatasaray'da ilk 11: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Sane, Barış Alper, Yunus, Osimhen.

GALATASARAY'DA KRİTİK EKSİKLİKLER

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Wilfried Singo, Mario Lemina, Kaan Ayhan ve Uğurcan Çakır, Antalyaspor karşısında sahada yok. Ayrıca bahis soruşturması kapsamında ceza verilen Eren Elmalı ile tutuklanan Metehan Baltacı da maç kadrosunda yer almadı.

