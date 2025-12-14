Türkiye'nin Dev Marketi İkiye Bölünerek Satılıyor! Süpermarketler A101’e, Hipermarketler Anpagross’a

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'nin büyük şirketlerinden Sabancı Holding, ekim ayında düzenlenen üst yönetim toplantısında bazı iştiraklerinin düşük net kar marjı ve özkaynak karlılığı nedeniyle satışa çıkarılmasına karar verdi. Bu kapsamda özellikle CarrefourSA ve Teknosa üzerinde değerlendirmeler başlatıldı.

CARREFOURSA İKİYE BÖLÜNEBİLİR

Merger Market’in haberine göre, CarrefourSA’nın süpermarket ve hipermarket ağının ayrı alıcılara devredilmesi gündeme geldi. Yapılan görüşmelerde süpermarketler A101’e, hipermarketler ise Anpagross’a satılması planlanıyor.

MİNİ MARKETLER SATIŞ KAPSAMINDA DEĞİL

Görüşmelerde CarrefourSA’ya ait mini marketler olası satış planının dışında bırakıldı. Bu gelişmelerin medyada yer almasının ardından Borsa İstanbul’da CRFSA hisseleri güçlü bir yükseliş kaydetti.

CarrefourSA, haftanın son işlem gününü tavan seviyeden kapatırken, yürütülen satış görüşmelerine ilişkin nihai kararın önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Kaynak: Merger Market