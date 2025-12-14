Taraftarın İstediği Olacak mı? Sörloth'tan Fenerbahçe'ye Yanıt Geldi

Ara transfer dönemi için golcü arayışını hızlandıran Fenerbahçe’nin, Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth’un menajeriyle temas kurduğu öne sürüldü. Sarı-lacivertli yöneticiler, oyuncunun menajerinden olumlu geri dönüş aldı. Sarı-lacivertliler, santrfor önceliğinin yanı sıra kanat ve alternatif forvet seçenekleri için de görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

Süper Lig'de şampiyonluk için yarışan Fenerbahçe, halihazırda yaptığı transferlerin yanında devre arası transfer dönemi için de gaza bastı. İlk olarak golcü transferini bitirmek istiyen sarı-lacivertli kulüp, Atletico Madrid'de forma giyen Norveçli santrfor Alexander Sörloth'la temasa geçti.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Sörloth’un menajeri ile görüşmeyi gerçekleştirdi. Sörloth’un menajeri şartlarını sundu ve "Bu şartlarda Fenerbahçe’ye gelebiliriz" dedi.

AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Sörloth transferi için daha önce açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, “Transferde Sörloth ve başka isimler gündeme geliyor. Takviye için çalışıyoruz. Taraftarlarımız transferde her türlü sürprize açık olsun. Elimizden ne geliyorsa fazlasını yapacağız. Önceliğimiz lig olsa da, bu sezon ne kadar kupa varsa, hepsine talibiz” demişti.

Fenerbahçe'nin ara transferde başlıca hedefi santrfor. Robert Lewandowski, Troy Parrott gibi isimlerle temasta olduğu bilinen sarı-lacivertli kulübün bir diğer hedefi ise Gianluca Scamacca.

