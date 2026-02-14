Trabzon'daki Derbide Gol Yağmuru: 3 Puan Fenerbahçe'nin

Şampiyonluk yarışında kritik olan Trabzonzpor-Fenerbahçe derbisinin kazananı sarı-lacivertli ekip oldu. Fenerbahçe, aldığı 3 puanla lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını korudu.

Son Güncelleme:
Trabzon'daki Derbide Gol Yağmuru: 3 Puan Fenerbahçe'nin
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında zirvenin rengini belirleyecek Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi gollerle başladı. Karşılaşmanın henüz 6. dakikasında Fenerbahçe, Milan Skriniar'la boş kaleyi bulamadı. Bu pozisyondan bir dakika sonra sahneye Ernest Muçi çıktı. Savunma arkasına sarkan Muçi, kaleci Ederson'un üzerinden şık bir aşırtma vuruşla bordo-mavilileri 1-0 öne geçirdi.

Trabzon'daki Derbide Gol Yağmuru: 3 Puan Fenerbahçe'nin - Resim : 1

Fenerbahçe'nin cevabı gecikmedi. Sarı-lacivertliler 15. dakikada Talisca'nın golüyle skoru 1-1'e getirdi. Kerem'in 34. dakikadaki golüyle Fenerbahçe öne geçti: 2-1. Onuachu, 43. dakikada skora dengeyi getirdi: 2-2. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

Trabzon'daki Derbide Gol Yağmuru: 3 Puan Fenerbahçe'nin - Resim : 2

KANARYA HATA YAPMADI

Fenerbahçe, ikinci yarının başında, 48. dakikada Asensio'nun golüyle yeniden öne geçti: 3-2. Maçın kalan dakikalarında ev sahibi takım bastırsa da aradığı golü bulamadı. Maç bu sonuçla tamamlanınca sarı-lacivertliler kritik 3 puanı kaptı. Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 52 yaparak, lider Galatasaray'la arasındaki 3 puan farkını korudu. Trabzonspor ise 45 puanda kaldı.

Trabzonspor-Fenerbahçe Derbisinin 11'leri Belli OlduTrabzonspor-Fenerbahçe Derbisinin 11'leri Belli OlduSpor

Melo'dan Yıllar Sonra Fenerbahçe İtirafıMelo'dan Yıllar Sonra Fenerbahçe İtirafıSpor

En İyi Kulüpler Listesinde Tek Türk Takımı KaldıEn İyi Kulüpler Listesinde Tek Türk Takımı KaldıSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe Trabzonspor Derbi
Son Güncelleme:
Melo'dan Yıllar Sonra Fenerbahçe İtirafı Melo'dan Yıllar Sonra Fenerbahçe İtirafı
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Galatasaray Camiasının Acı Kaybı: Teknik Direktör Nurcan Çelik Hayatını Kaybetti Galatasaray Camiasının Acı Kaybı
Volkan Demirel'e Sürpriz Teklif Volkan Demirel'e Sürpriz Teklif
Trabzonspor-Fenerbahçe Derbisinin 11'leri Belli Oldu Trabzonspor-Fenerbahçe Derbisinin 11'leri
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
Otoparkta 15 Dakikada 30 Milyon Dolarlık Soygun! Bakırköy'deki Olayda Yeni Detaylar! 7 Kişi Gözaltına Alındı İşte 30 Milyon Dolarlık Soygunun Operasyon Görüntüleri
Sokak Ortasında Dehşet: Tartıştığı Sürücüyü Öldürdü, Linç Girişiminde Ağır Yaralandı Tartıştığı Sürücüyü Öldürdü, Linç Girişiminde Ağır Yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Adalet Bakanı Akın Gürlek Arasında Gülümseten Diyalog: 'Dersine Çalışmış' Yorumu Alkışlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Gürlek Arasında Gülümseten Diyalog: 'Dersine Çalışmış'
Felakete Ramak Kala! İzmir'de Korku Dolu Gece: 'Göktaşı Düştü Sandım' Felakete Ramak Kala! İzmir'de Korku Dolu Gece: 'Göktaşı Düştü Sandım'
Nevşehir AK Parti'ye mi Katılacak? Sinan Burhan'ın Bomba İddiasına Belediye Başkanı Rasim Arı'dan Cevap Geldi Nevşehir AK Parti'ye mi Katılacak? Sinan Burhan'ın Bomba İddiasına Cevap Geldi