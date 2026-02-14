Trabzon'daki Derbide Gol Yağmuru: 3 Puan Fenerbahçe'nin

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında zirvenin rengini belirleyecek Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi gollerle başladı. Karşılaşmanın henüz 6. dakikasında Fenerbahçe, Milan Skriniar'la boş kaleyi bulamadı. Bu pozisyondan bir dakika sonra sahneye Ernest Muçi çıktı. Savunma arkasına sarkan Muçi, kaleci Ederson'un üzerinden şık bir aşırtma vuruşla bordo-mavilileri 1-0 öne geçirdi.

Fenerbahçe'nin cevabı gecikmedi. Sarı-lacivertliler 15. dakikada Talisca'nın golüyle skoru 1-1'e getirdi. Kerem'in 34. dakikadaki golüyle Fenerbahçe öne geçti: 2-1. Onuachu, 43. dakikada skora dengeyi getirdi: 2-2. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

KANARYA HATA YAPMADI

Fenerbahçe, ikinci yarının başında, 48. dakikada Asensio'nun golüyle yeniden öne geçti: 3-2. Maçın kalan dakikalarında ev sahibi takım bastırsa da aradığı golü bulamadı. Maç bu sonuçla tamamlanınca sarı-lacivertliler kritik 3 puanı kaptı. Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 52 yaparak, lider Galatasaray'la arasındaki 3 puan farkını korudu. Trabzonspor ise 45 puanda kaldı.

