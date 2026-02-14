Melo'dan Yıllar Sonra Fenerbahçe İtirafı

Galatasaray’ın unutulmaz ismi Felipe Melo, İtalyan basınına verdiği mülakatta çarpıcı açıklamalarda bulundu. Brezilyalı yıldız, sarı-kırmızılı formayı giydiği dönemde ezeli rakip Fenerbahçe’den teklif aldığını açıkladı.

Melo'dan Yıllar Sonra Fenerbahçe İtirafı
Americana kulübünde teknik direktörlük kariyerine başlayan Felipe Melo, La Gazzetta dello Sport’a konuştu. Galatasaray’a transfer sürecinde PSG ile anlaştığını ancak İstanbul ekibinin 5 kat fazla teklif sunmasıyla rotasını Türkiye’ye kırdığını belirten Melo, "Stadyumdaki atmosfere ilk görüşte aşık oldum" dedi.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ

Galatasaray’daki ilk yılının ardından Fenerbahçe’den resmi teklif aldığını belirten Brezilyalı, "Asla kabul etmezdim ve etmedim" ifadelerini kullandı.

Melo ayrıca Juventus’un genç yıldızı Kenan Yıldız’ı dünyada kendisini en çok etkileyen isimlerden biri olarak niteledi.

Kaynak: Haber Merkezi

