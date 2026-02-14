Galatasaray Camiasının Acı Kaybı: Teknik Direktör Nurcan Çelik Hayatını Kaybetti

Galatasaray’ın 2021-2022 sezonunda Kadın Futbol Takımı’nı çalıştıran teknik direktör Nurcan Çelik’in vefatı spor camiasında büyük üzüntü yarattı. Sarı-kırmızılı kulüp, yayımladığı mesajla başsağlığı dileklerini iletti.

Galatasaray Camiasının Acı Kaybı: Teknik Direktör Nurcan Çelik Hayatını Kaybetti
Galatasaray camiası, eski teknik direktörlerinden Nurcan Çelik’in vefat haberiyle yasa boğuldu. Sarı-kırmızılı kulüp, 2021-2022 sezonunda Kadın Futbol Takımı’nı çalıştıran Çelik’in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Nurcan Çelik’in vefatının derin üzüntü yarattığı belirtilerek, ailesine, yakınlarına ve Türk spor camiasına başsağlığı mesajı iletildi. Açıklamada, Çelik’in Galatasaray Kadın Futbol Takımı’na verdiği emeklere de vurgu yapıldı.

Tecrübeli teknik adamın vefatı, spor dünyasında da büyük üzüntüyle karşılandı. Nurcan Çelik, kariyeri boyunca kadın futbolunun gelişimine sunduğu katkılarla tanınan isimler arasında yer alıyordu.

