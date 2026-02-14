Trabzonspor-Fenerbahçe Maçının VAR Hakemi Belli Oldu
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Ömer Faruk Turtay oldu.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada bu akşam saat 20.00'de başlayacak dev karşılaşmanın VAR hakeminin Ömer Faruk Turtay olduğu belirtildi.
AVAR hakemi olarak Ceyhun Sesigüzel ile AVAR2 olarak Adnan Deniz Kayatepe görev yapacak.
Papara Park Stadyumu'nda oynanacak maçı Halil Umut Meler yönetecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: