Volkan Demirel'e Sürpriz Teklif

Trendyol 1. Lig’de üst sıraları zorlayan Çorum FK, teknik direktör arayışında rotayı Volkan Demirel’e çevirdi. Süper Lig tecrübesiyle bilinen Demirel, kariyerinde ilk kez 1. Lig seviyesinde bir teklifle karşı karşıya. Daha önce Fatih Karagümrük ve Hatayspor gibi ekiplerde dikkat çeken işlere imza atan Demirel, son olarak Gençlerbirliği’nde görev yapmıştı.

Çorum temsilcisinin, şampiyonluk hedefini riske atmamak adına iddialı bir isimle çalışmak istediği ve Demirel ile yapılacak görüşmenin ardından son kararını vereceği ifade edildi. İmza atılması halinde Demirel, 44 yaşında kariyerinin ilk alt lig deneyimini yaşayacak.

Kaynak: NTV Spor