TFF'den Ali Koç'a Tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeniden Kulüpler Birliği Başkanlığına seçilen Ali Koç’a tebrik mesajı yayımladı.

TFF’den yapılan açıklamada, "Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı'nın bugün gerçekleştirilen toplantısında, yeniden başkanlığa seçilen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'u tebrik eder, Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı Başkanlığı görevinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Ali Koç, geçmişte başkanlığı bırakacağı yönünde birçok açıklama yapmış olsa da, dün yapılan seçimde yeniden başkan seçildi. Koç, seçimin ardından yaptığı açıklamada ‘baskılara dayanamadığını’ söyleyerek başkanlığı kabul ettiğini belirtti.