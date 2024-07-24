Kulüpler Birliği Başkanlığına Yeniden Ali Koç Seçildi

Kulüpler Birliği Başkanlığı için yapılan seçimde, yeniden Ali Koç seçildi. Koç, konuya ilişkin açıklamasında, "Devam etme düşüncem yoktu. Kulüp başkanlarımızın güveni ve yoğun baskısı nedeniyle geri çevirmedim. İnşallah yeni federasyonla iyi işler yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

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Kulüpler Birliği Başkanlığına Yeniden Ali Koç Seçildi

Kulüpler Birliği’nin toplantısı vakfın Maslak’taki merkezinde yapıldı. Görevi bırakması beklenen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeniden başkan seçildi. Daha önce görevi bırakacağının sinyallerini veren Koç, 'baskılara' dayanamadığını belirtti.

Toplantıya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk ve Süper Lig'de yer alan diğer kulüplerin başkan ya da temsilcileri katıldı.

Yeniden başkanlığa getirilen Ali Koç, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"Devam etme düşüncem yoktu. Kulüp başkanlarımızın güveni ve yoğun baskısı nedeniyle geri çevirmedim. İnşallah yeni federasyonla iyi işler yapabiliriz. Ayrılan federasyonu emeği ve mesaisi vardır. Onlara teşekkür ediyorum. İbrahim bey ve ekibine hayırlı olsun. Hepimizin el birliğiyle yeni federasyona destek olmamız gerekiyor."

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Ali Koç Fenerbahçe Kulüpler Birliği
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