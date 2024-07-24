Galatasaray, Lecce'yi 2-1 Devirdi

Yeni sezon öncesi hazırlıklarına Avusturya’da devam eden Galatasaray, dördüncü hazırlık maçında Serie A (İtalya birinci ligi) ekibi Lecce ile karşı karşıya geldi.

Raiffeisen Arena’da oynanan mücadeleye Galatasaray; Muslera, Dubois, Metehan Baltacı, Nelsson, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Zaha ve Batshuayi 11’i ile çıktı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Galatasaray oldu ve henüz 9'uncu dakikada öne geçti. Ön alan baskısıyla topu kapan Hakim Ziyech, topla birlikte kat ederek ceza sahasına girdi. Ziyech'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

Galatasaray, 40'ıncı dakikada farkı ikiye çıkardı. Hızlı hücumda soldan ceza sahası içerisine kadar giren Zaha’nın rakiplerini geçtikten sonraki şutunda top filelerle buluştu: 2-0.

Lecce, 85’inci dakikada ceza sahası içerisinde Kialonda Gaspar’ın golüyle farkı bire indirdi: 2-1.

Her iki takım da girdiği pozisyonlardan yararlanamayınca karşılaşma Galatasaray’ın 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.

ICARDI, SEZONUN İLK MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray’ın 31 yaşındaki Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Lecce maçıyla birlikte sarı-kırmızılı formasına kavuştu.

Avusturya’da ilk kamp döneminde takımla birlikte çalışan Galatasaray’ın golcüsü Icardi, teknik direktör Okan Buruk’un tercihiyle hazırlık maçlarında forma giymemişti.

Mauro Icardi, Lecce maçının 64’üncü dakikasında Dries Mertens’in yerine oyuna dahil olarak yeni sezon öncesi hazırlık kampında ilk maçına çıkmış oldu.

Kaynak: DHA