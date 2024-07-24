Fenerbahçe'de Ayrılık: Emir Ortakaya'nın Yeni Adresi Resmen Açıklandı

Fenerbahçe’nin 20 yaşındaki genç oyuncusu Emir Ortakaya, Belçika ekibi Westerlo'ya kiralandı.

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Fenerbahçe'de Ayrılık: Emir Ortakaya'nın Yeni Adresi Resmen Açıklandı

Sarı-lacivertli ekipten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Genç oyuncumuz Emir Ortakaya, satın alma opsiyonu ile Belçika 1. lig ekiplerinden Westerlo’ya kiralandı. Anlaşmanın her iki kulüp için de hayırlı olmasını diler, Emir Ortakaya’ya başarılı bir sezon geçirmesini temenni ederiz" denildi.
Geçtiğimiz sezonu Kocaelispor'da kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki stoper, 30 maçta forma giydi ve 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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Kaynak: İHA

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