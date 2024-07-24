Galatasaray'ın Yeni Transferi Resmen Açıklandı

Danimarka ekiplerinden Kopenhag, Elias Jelert'in transferi için Galatasaray ile anlaştıklarını duyurdu.

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Galatasaray'ın Yeni Transferi Resmen Açıklandı

Sağ bek transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Elias Jelert ile anlaşma sağladı.

Galatasaray'ın Yeni Transferi Resmen Açıklandı - Resim : 1

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Danimarka Ligi ekipleriden Kopenhag forması giyen Elias Jelert ile anlaştı.

Beinsports Muhabiri Nezih Akşener'in aktardığı bilgiye göre, Kopenhag'ın 21 yaşındaki sağ beki ile Galatasaray'ın 4 yıllık anlaşması bekleniyor.

Öte yandan Kopenhag, resmi hesabından Galatasaray'ın Elias Jelert için yaptığı teklifin kabul edildiğini açıkladı.

Elias Jelert geride bıraktığımız sezonda Kopenhag formasıyla tüm kulvarlarda 45 maça çıktı.

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