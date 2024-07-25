Okan Buruk Dert Yandı, Yönetime Mesaj Gönderdi

Galatasaray, Avusturya kampında İtalyan ekibi Lecce ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazandı. Sarı-Kırmızılı ekibin gollerini Hakim Ziyech ve Wilfried Zaha kaydetti. Teknik direktör Okan Buruk karşılaşma sonrasında hem yönetime hem de taraftarlara flaş mesajlar gönderdi.

'ÇOK ŞİDDETLİ ANTRENMANLAR YAPIYORUZ'

İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini vurgulayan Buruk, "Bu maçlar için skor değil ama kazanmak bir moral oluyor. Çok şiddetli antrenmanlar yapıyoruz. Oyuncularımızın ilk yarıdaki performansı çok sevindirici. Hem yükleme yapıyoruz hem de oyun olarak güzel şeyler görüyoruz. Mauro ilk defa oynadı onun için de mutluyum, güzel goller attık, çok pozisyona girdik. Milli oyuncularımızı bir sonraki maç onları da kullanacağız. Sadece işimize odaklandık" dedi.

YÖNETİME TRANSFER MESAJI GÖNDERDİ

Birçok mevkide tek oyuncusunun bulunduğunu hatırlatan Okan Buruk, "Bu nedenle 4 hazırlık maçına da benzer kadrolarla çıktık. Oynadıkça daha iyi duruma geliyoruz. Sadece Zaha ve Ziyech değil herkesten memnunum. Ziyech'in golünden çok savunma katkısı çok önemliydi." ifadelerini kullandı.

'TEKRAR ŞAMPİYONLUĞA ODAKLANMALIYIZ'

Son olarak taraftarlara mesaj gönderen Buruk şu ifadeleri kullandı:

"Milli oyuncularımız çok uzun bir sene geçirdi. 1 seneden fazla oynadılar, bugün bir test yaptık durumlarını görmek için. Bazısı daha iyi, bazısının daha çok çalışması lazım. Bu oyuncularımızı Beşiktaş maçına hazırlamak istiyoruz. Galatasaray taraftarı mutlu olsun, bizim pozitif olmamız gerekiyor. Tekrar Şampiyonlar Ligi'ne ve şampiyonluğa odaklanmalıyız. Camiamızın, bizim, takımımızın, yönetimimizin yanında olması gerek."