Kulüpler Birliği'nden Ali Koç'a destek, Büyükekşi'ye tepki: TFF'de değişim isteniyor, Koç görevde kalıyor

Kulüpler Birliği Vakfı'nın toplantısı sona erdi. Kulüpler Birliği, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası vakfın başkanlığından istifa eden Ali Koç'a destek oldu.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Süper Lig'den 17 takımın Koç'a destek olduğunu ve Kulüpler Birliği Başkanlığı görevine devam etmesini istediğini belirtti.

Yüksel Yıldırım konuyla ilgili olarak, "Ali Koç’un Kulüpler Birliği başkanlığından ayrılma talebini kabul etmedik. Göreve devam etmesi için 17 kulübümüz kendisine destek verdi. O da bizi kırmadı ve göreve devam edeceğini söyledi" dedi.

TEK KULÜP GALATASARAY KALDI

Yağız Sabuncuoğlu, görüş bildirmeyen Rizespor ve Trabzonspor'un da sonradan açıklama yaparak Koç'un başkanlığına onay verdiğini, onayı beklenen tek kulübün Galatasaray olarak kaldığını açıkladı.

Kulüpler Birliği'nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklama ise şöyle:

"29 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda Sayın Ali Y. Koç'un Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığından istifası ile ilgili olarak, toplantıya katılan 16 kulübümüzün 15'i ve telefonla ulaşılan 3 kulübümüz olmak üzere toplam 18 kulübümüzün ittifakıyla, Başkanımız Sayın Ali Y. Koç'un istifasının kabul edilmemesi ve başkanlık görevine devam etmesine karar verilmiştir. Saygılarımızla."

BÜYÜKEKŞİ'YE TEPKİ

Toplantı sonrası açıklama yapan Yüksel Yıldırım ve İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, mevcut TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye sert tepki gösterdi.

Her iki başkan da TFF'de görev değişikliği olmasını talep etti.

Yıldırım, "Toplantıda konuşulan konulardan birisi de TFF'nin artık görevini yapamadığıyla ilgiliydi. Değişim zamanı geldi. Bugün mü, sezon sonu mu olur, o konuşulur. Bizi dinleyen bir federasyon istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sarıalioğlu ise "Kulüpler Birliği'nde hiçbir kulüp, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin görevine devam etmesini istemiyor" sözlerini sarf etti.

NE OLMUŞTU?

Süper Lig’in 30 hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşmış, mücadeleyi 3-2 kazanmıştı.

Maç bitimi Trabzonspor taraftarı sahaya girmiş ve Fenerbahçeli oyunculara saldırmışlardı.

Dünya basınında da geniş yankı bulan skandal sonrası, sahaya atlayıp olay çıkaran 12 Trabzonspor taraftarının gözaltına alındığı bilgisi geçilmiş, bu taraftarların 5'i ise tutuklanmıştı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığından istifa etmiş, kulübünün 2 Nisan'daki Olağanüstü Genel Kurulu'na işaret ederek "Ligden çekilmeyi veya başka lige katılmayı" oylayacaklarını dile getirmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem