Süper Lig’de 31. haftanın hakemleri açıklandı: MHK'dan Halil Umut Meler kararı

TFF MHK, Trendyol Süper Lig’de 31. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı. En son Trabzonspor-Fenerbahçe maçını yöneten hakem Halil Umut Meler'e bu hafta görev verilmedi.

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Süper Lig’de 31. haftanın hakemleri açıklandı: MHK'dan Halil Umut Meler kararı

Trendyol Süper Lig’de 31. hafta heyecanı 2 Nisan Salı, 3 Nisan Çarşamba ve 4 Nisan Perşembe günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak.

Haftanın maçlarını yönetecek hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.

Buna göre Galatasaray - Hatayspor maçında Ali Şansalan, Fenerbahçe - Adana Demirspor mücadelesinde Arda Kardeşler ve RAMS Başakşehir - Beşiktaş karşılaşmasında da Zorbay Küçük düdük çalacak.

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u Papara Park'ta 3-2 yendiği maçta, sahaya yoğun bir şeklide yabancı madde atılmasına rağmen herhangi bir müdahalede bulunmayan ve bu sebeple çokça kez eleştirilen Halil Umut Meler, bu hafta hiçbir maç için görevlendirilmedi.

Süper Lig’de 31. hafta maçlarının hakemleri şöyle:
2 Nisan Salı
17.00 İstanbulspor - Çaykur Rizespor: Alper Akarsu
20.30 Galatasaray - Hatayspor: Ali Şansalan
20.30 Gaziantep FK - Alanyaspor: Ümit Öztürk
20.30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay

3 Nisan Çarşamba
17.00 Sivasspor - Fatih Karagümrük: Turgut Doman
20.30 Konyaspor - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
20.30 Kayserispor - Kasımpaşa: Ömer Faruk Turtay
20.30 Fenerbahçe - Adana Demirspor: Arda Kardeşler

4 Nisan Perşembe
20.30 Samsunspor - Pendikspor: Bahattin Şimşek
20.30 RAMS Başakşehir - Beşiktaş: Zorbay Küçük

Kaynak: İHA

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