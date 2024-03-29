Süper Lig’de 31. haftanın hakemleri açıklandı: MHK'dan Halil Umut Meler kararı

Trendyol Süper Lig’de 31. hafta heyecanı 2 Nisan Salı, 3 Nisan Çarşamba ve 4 Nisan Perşembe günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak.

Haftanın maçlarını yönetecek hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.

Buna göre Galatasaray - Hatayspor maçında Ali Şansalan, Fenerbahçe - Adana Demirspor mücadelesinde Arda Kardeşler ve RAMS Başakşehir - Beşiktaş karşılaşmasında da Zorbay Küçük düdük çalacak.

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u Papara Park'ta 3-2 yendiği maçta, sahaya yoğun bir şeklide yabancı madde atılmasına rağmen herhangi bir müdahalede bulunmayan ve bu sebeple çokça kez eleştirilen Halil Umut Meler, bu hafta hiçbir maç için görevlendirilmedi.

Süper Lig’de 31. hafta maçlarının hakemleri şöyle:

2 Nisan Salı

17.00 İstanbulspor - Çaykur Rizespor: Alper Akarsu

20.30 Galatasaray - Hatayspor: Ali Şansalan

20.30 Gaziantep FK - Alanyaspor: Ümit Öztürk

20.30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay

3 Nisan Çarşamba

17.00 Sivasspor - Fatih Karagümrük: Turgut Doman

20.30 Konyaspor - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

20.30 Kayserispor - Kasımpaşa: Ömer Faruk Turtay

20.30 Fenerbahçe - Adana Demirspor: Arda Kardeşler

4 Nisan Perşembe

20.30 Samsunspor - Pendikspor: Bahattin Şimşek

20.30 RAMS Başakşehir - Beşiktaş: Zorbay Küçük

Kaynak: İHA