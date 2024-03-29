Quaresma'dan emeklilik açıklaması: Q7 futbolu Beşiktaş'ta bırakabilir mi?

Bir dönem ülkemizin Beşiktaş Kulübü'nde, 2010-2012 ve 2015-2019 yılları arasında forma giyen Portekizli Ricardo Quaresma, Siyah beyazlı ekibin simge isimlerinden biri haline gelmişti.

Beşiktaş ile 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında Süper Lig, 2010-11'de ise Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Q7 lakaplı oyuncu, Siyah beyazlılarla bir kez de Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalma başarısı gösterdi.

Portekiz basınından Canal 11'e konuşan Quaresma, futbolu Beşiktaş'ta bırakabileceğini söyledi.

Futbola devam edip etmeyeceği konusunda "Dürüst olmak gerekirse devam etmeye değer mi değmez mi şu an o aşamadayım. Her şey hoşuma giden bir şeyin ortaya çıkıp çıkmamasına bağlı" diyen yıldız sağ kanat, ayrıca "Kariyerini hangi kulüpte bitirmek istersin?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bilmiyorum belki Beşiktaş'ta bu fırsata sahip olabilirim."

38 GOL, 77 ASİST

Siyah beyazlı formayı 227 kez terleten Quaresma, 38 gol attı, 77 asist üretti.

Kaynak: Gerçek Gündem