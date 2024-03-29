İbrahim Kutluay mı geliyor? Fenerbahçe için merak uyandıran kulis

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve ardından EuroLeague'de ve 12 Dev Adam'da büyük başarılara imza atan, eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, Fenerbahçe Beko'ya idari/teknik ekibinin bir parçası olarak geri mi dönecek?

Spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe Beko'nun idari/teknik ekibine, önümüzdeki sezon için şu an medyada ve EuroLeague yayıncı kuruluşta görev yapan bir ismi dahil etmeyi planladığını iletti.

Eski basketbolcu İbrahim Kutluay, Socrates Dergi'de, Nesine'nin Youtube kanalında ve EuroLeague'in Türkiye'deki yayıncı kuruluşu S Sport'ta çalışmakta.

Bu bilgiler ışığında, Sarı lacivertlilerle çokça şampiyonluk yaşayan Kutluay'ın ismi ön plana çıktı.

Sabuncuoğlu'nun kulis bilgisi X'te paylaşılınca sosyal medya kullanıcıları, bu ismin Kutluay olduğunu düşünerek tweetler attı.

Fakat bu ismin kim olduğu ile ilgili net bir bilgi henüz gelmedi.

İBRAHİM KUTLUAY KİMDİR?

İbrahim Kutluay, 7 Aralık 1974 tarihinde İstanbul’da doğdu.

1.98 cm boyunda olan Kutluay, basketbola 13 yaşında Fenerbahçe altyapısında başladı. Skorer guard(2 numara) pozisyonunda oynadı.

Sırasıyla Fenerbahçe, Efes Pilsen, AEK, Panathinaikos Ülker Spor ve NBA'den Seattle SuperSonics(Oklahoma City Thunder) gibi takımlarda forma giydi.

Uzun yıllar Fenerbahçe Basketbol Takımı'nda kaptanlık yaptı. 1998-1999 sezonunda Fenerbahçe formasıyla Avrupa ligi sayı krallığını kazandı. 1999-2000 sezonunda kiralık olarak Efes Pilsen formasını giydi. Haziran 2000’de Yunanistan’ın AEK kulübüne gitti. 2001-2003 yılları arasında Obradovic'in Panathinaikos'unda forma giyen Kutluay, 2002 yılında EuroLeague şampiyonluğu yaşadı.

18 yaşında Milli Takım'a alındı. 258 kez Milli Takım forması giydi. 5 yıl Milli Takım forması giydi. Milli Takım kariyeri boyunca 3212 sayı attı.

Basketbolu bıraktıktan sonra kariyerine yönetici olarak devam etti. Darüşşafaka Doğuş Basketbol'da bir dönem yöneticilik yaptı. Ayrıca kendi Basketbol Akademi'sini kurdu.

Kaynak: Gerçek Gündem