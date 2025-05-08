TFF, Transfer Dönemi Tarihlerini Açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonunun transfer tescil dönemlerini duyurdu. TFF'den yapılan açıklamaya göre birinci transfer ve tescil dönemi, 30 Haziran'da başlayıp 12 Eylül'de sona erecek.

Kulüpler, ikinci transfer ve tescil dönemine ise 5 Ocak 2026'da başlayacak. Devre arası transfer dönemi olarak da adlandırılan bu dönem, 10 Şubat 2026'da bitecek.

İşte TFF'den yapılan duyuru:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 08.05.2025 tarihli toplantısında 2025-2026 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirlemiştir.

Buna göre; 2025-2026 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 30 Haziran 2025 tarihinde başlayıp, 12 Eylül 2025 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 5 Ocak 2026 tarihinde başlayıp, 10 Şubat 2026 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir.

Kaynak: Haber Merkezi