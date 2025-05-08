Çocuklarına Psikolojik Şiddet Uyguladığı İddia Edildi! Mahkemeden Nihat Kahveci Hakkında Karar: 500 Metreden Fazla Yaklaşamayacak

Eski futbolcu Nihat Kahveci'nin 2014 yılında anlaşmalı olarak boşandığı eski eşi Pınar Kaşgören, eski futbolcunun çocuklarına hakaret ettiği iddiasıyla uzaklaştırma kararı talep etti.

'SAYGISIZ, PARACI, HADSİZ...'

Kaşgören'in avukatı aracılığı ile Bakırköy 1. Aile Mahkemesi’ne ilettiği dilekçede, Kahveci’nin çocuklarına mesajlaşma uygulaması üzerinden, "Salaksın", "Saygısız", "Paracı", "Hadsiz", "Yalancı", "Allah seni çarpacak", "Biraz inancın varsa cehenneme gidersin", "Paracı evlat", "Annesi kılıklı yalancı" gibi ifadeler kullandığı belirtilerek, çocukların artan sözlü şiddet nedeniyle babalarından korktukları ve görüşmek istemediklerine yer verildi. Dilekçede ayrıca, çocukların babalarının yanında kendilerini güvende hissetmediklerini ve fiziksel şiddete uğrayacaklarını düşündükleri belirtildi.

500 METREDEN FAZLA YAKLAŞAMAYACAK

Talebi inceleyen İstanbul Bakırköy 1. Aile Mahkemesi, '6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun' kapsamında Kahveci'nin 2 ay boyunca eski eşi Pınar Kaşgören ve çocuklarına 500 metreden fazla yaklaşmaması ve hiçbir şekilde iletişim kurmaması yönünde uzaklaştırma kararı verdi.

KARARA UYMAZSA HAPSE GİREBİLİR

Ayrıca kararda, Kahveci'nin uzaklaştırma kararını ihlal etmesi halinde 3 gün ile 10 gün arasında hapis cezası uygulanacağı, uzaklaştırma kararının tekrar ihlalinde ise bu sürenin 15 günden 30 güne kadar uzatılacağı belirtildi.

Kaynak: DHA