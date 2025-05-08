Beşiktaş'tan Taraftara Açık Antrenman

Süper Lig’in 35’inci haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş hazırlıklarına taraftara açık antrenmanla devam etti.

Beşiktaş'tan Taraftara Açık Antrenman

Süper Lig’in 35’inci haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş hazırlıklarına Tüpraş Stadyumu'nda taraftarlara ve basına açık olarak gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti.

Geçen hafta Fenerbahçe derbisinden zaferle çıkan Beşiktaş'ın taraftara açık olarak gerçekleştirdiği antrenman, siyah-beyazlı taraftarın yoğun ilgisi ve tezahüratları eşliğinde gerçekleşti. Tüm antrenmanı izleyen taraftar, futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon, top kapma ve pas çalışmasıyla başladı ve taktiksel çalışmayla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Adana Demirspor ile oynayacakları maçın hazırlıklarını yarın 11.45'te yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: DHA

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