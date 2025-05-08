Hakan Çalhanoğlu Şampiyonlar Ligi Finalinde Tarih Yazmak İstiyor

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunun finalinde, İtalya’nın köklü takımlarından Inter ile Fransa’nın güçlü temsilcisi Paris Saint-Germain karşı karşıya gelecek. Dev final, 31 Mayıs Cumartesi günü Almanya’nın Münih şehrinde, Allianz Arena’da oynanacak.

Yarı finalde Barcelona’yla karşılaşan Inter, ilk maçta elde edilen 3-3’lük skorun ardından rövanşta da nefes kesen bir mücadeleye imza attı. Normal süresi yine 3-3 biten karşılaşmada uzatmalarda gelen golle 4-3 galip gelen Inter, finale yükseldi. Mücadelenin kritik anlarından birinde penaltıdan golünü atan Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi’ndeki dördüncü golüne ulaşarak takımına büyük katkı sağladı.

Bu finalde forma giymesi durumunda Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanan ilk Türk futbolcu olma unvanı için ter dökecek.

TÜRK FUTBOLCULAR ÜÇ YILDIR FİNAL SAHNESİNDE

Milli oyuncular, Şampiyonlar Ligi finalinde üçüncü yıl üst üste boy gösterme geleneğini sürdürüyor. 2023 yılında İstanbul’da oynanan finalde, Hakan Çalhanoğlu Inter formasıyla sahadaydı ve Manchester City karşısında ikincilikle yetinmişti.

2024 yılında ise Arda Güler, Real Madrid’in şampiyon olduğu kadroda yer aldı. Aynı finalde Borussia Dortmund formasını giyen Salih Özcan da Türk futbolunu temsil eden bir başka isimdi.

Bu yıl da Çalhanoğlu’nun sahada yer almasıyla birlikte Türk futbolcular, Şampiyonlar Ligi finaline üst üste üçüncü kez damga vurmuş olacak.

Kaynak: AA