Beşiktaş'ın Efsane Golcüsü Geri Döndü, Resmi Açıklama Geldi
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın efsane isimleri arasına adını yazdıran Daniel Pancu'nun kulübe geri döndüğü duyuruldu.
Beşiktaş’ın efsane golcüsü Daniel Pancu’nun kulübe geri döndüğü açıklandı. Eski yıldızın UEFA Pro Lisans antrenörlük belgesi almak için stajını Beşiktaş’ta yapacağı bildirildi.
Söz konusu anlaşma Beşiktaş’ın sosyal medya hesabından duyuruldu. Siyah-beyazlı ekibin açıklamasında, ''Eski futbolcumuz Daniel Pancu, UEFA Pro Lisans antrenörlük belgesi almak için stajını Futbol A Takımımızda yapacak.
Daniel Pancu, bu hafta teknik heyetimizle antrenmanlarda yer alacak ve Trendyol Süper Lig’de Adana Demirspor’la oynayacağımız maçta takımımızla beraber olacak.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız” ifadelerine yer verildi.
Eski futbolcumuz Daniel Pancu, UEFA Pro Lisans antrenörlük belgesi almak için stajını Futbol A Takımımızda yapacak.— Beşiktaş JK (@Besiktas) May 8, 2025
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Kaynak: AA