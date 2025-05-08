Beşiktaş'ın Efsane Golcüsü Geri Döndü, Resmi Açıklama Geldi

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın efsane isimleri arasına adını yazdıran Daniel Pancu'nun kulübe geri döndüğü duyuruldu.

Beşiktaş'ın Efsane Golcüsü Geri Döndü, Resmi Açıklama Geldi

Beşiktaş’ın efsane golcüsü Daniel Pancu’nun kulübe geri döndüğü açıklandı. Eski yıldızın UEFA Pro Lisans antrenörlük belgesi almak için stajını Beşiktaş’ta yapacağı bildirildi.

Beşiktaş'ın Efsane Golcüsü Geri Döndü, Resmi Açıklama Geldi - Resim : 1

Söz konusu anlaşma Beşiktaş’ın sosyal medya hesabından duyuruldu. Siyah-beyazlı ekibin açıklamasında, ''Eski futbolcumuz Daniel Pancu, UEFA Pro Lisans antrenörlük belgesi almak için stajını Futbol A Takımımızda yapacak.

Daniel Pancu, bu hafta teknik heyetimizle antrenmanlarda yer alacak ve Trendyol Süper Lig’de Adana Demirspor’la oynayacağımız maçta takımımızla beraber olacak.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız” ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş'ta Sakatlık Şoku! İki Oyuncu Birden...Beşiktaş'ta Sakatlık Şoku! İki Oyuncu Birden...Spor

Kaynak: AA

Etiketler
Beşiktaş Süper Lig
Beckham Bir Kulübü Daha Satın Aldı Beckham Bir Kulübü Daha Satın Aldı
Boşanma Oranının En Düşük Olduğu Ülkeler Belli Oldu! Listeye Çok Şaşıracaksınız Boşanma Oranının En Düşük Olduğu Ülkeler Belli Oldu! Listeye Çok Şaşıracaksınız
Özgür Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu Kimdir? Özgür Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu Kimdir?
Galatasaray Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu İçin Parkeye Çıkacak Galatasaray Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu İçin Parkeye Çıkacak
ÇOK OKUNANLAR
Selçuk Geçer Altın ve Dolar İçin Uyardı: Hazır Olun Aniden Olacak Selçuk Geçer Altın ve Dolar İçin Uyardı: Hazır Olun Aniden Olacak
Trafikte Yeni Dönem Başladı! Maliye Yakın Takibe Aldı: Araç Sahipleri Şimdi Yandı Trafikte Yeni Dönem Başladı! Maliye Yakın Takibe Aldı: Araç Sahipleri Şimdi Yandı
Mert Başaran: Artış Giderek Sürecek Mert Başaran: Artış Giderek Sürecek
AVM'ler İçin Yeni Dönem Başladı! Resmen Kararlaştırıldı Artık Kullanılmayacak AVM'ler İçin Yeni Dönem Başladı! Resmen Kararlaştırıldı Artık Kullanılmayacak
Müzik Kursunda Kıyameti Yaşadılar! Dehşet “Göz Bağlama Oyunu Oynayalım” Diyerek Yaşatıldı Müzik Kursunda Kıyameti Yaşadılar! Dehşet “Göz Bağlama Oyunu Oynayalım” Diyerek Yaşatıldı