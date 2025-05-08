Galatasaray Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu İçin Parkeye Çıkacak

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray, şampiyonluk yolunda Dörtlü Final'de sahaya çıkacak. Organizasyonda final karşılaşması 11 Mayıs'ta oynanacak.

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Galatasaray Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu İçin Parkeye Çıkacak

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde 2024-2025 şampiyonu 11 Mayıs’ta belli olacak. Yunanistan'ın başkenti Atina'da yarın başlayacak Dörtlü Final'de temsilcimiz Galatasaray'ın yanı sıra ev sahibi ülkeden AEK ile İspanya temsilcileri La Laguna Tenerife ve Unicaja Malaga, şampiyonluk mücadelesi verecek.

2016-2017 sezonundan beri düzenlenen Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 6 farklı takım, kupayı müzesine götürdü.

Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol ekipleri San Pablo Burgos ve La Laguna Tenerife ikişer kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takımlar oldu.

San Pablo Burgos ligde 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında, La Laguna Tenerife ise 2016-2017 ve 2021-2022'de mutlu sona ulaştı.

Kaynak: AA

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