Beckham Bir Kulübü Daha Satın Aldı

Futbolun efsane isimlerinden David Beckham ve Garry Neville, İngiltere 4. Futbol Ligi'nde (Lig Two) mücadele eden Salford City'i satın aldı.

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Beckham Bir Kulübü Daha Satın Aldı

İngiltere futbolunun efsaneleri arasındayer alan David Beckham ve Garry Neville kulüp satın aldı.

İngiltere 4. Futbol Ligi'nde (Lig Two) mücadele eden Salford City’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, ABD'li iş insanı Declan Kelly ve İngiliz yatırımcı Mervyn Davies'in yeni dönemde eş başkanlar olarak görev yapacağı belirtildi.

Aynı zamanda Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Inter Miami'nin sahiplerinden biri olan Beckham, yaptığı açıklamada çocukluk yıllarının Salford'da geçtiğini ve bu ekibin parçası olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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