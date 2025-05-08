Fenerbahçe, Başakşehir Maçı İçin Hazır: Mourinho İle Son Taktik Dokunuşlar!

Fenerbahçe, Süper Lig’de RAMS Başakşehir deplasmanına hazır! Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri’nde yapılan son antrenmanla hazırlıklar tamamlandı.

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Fenerbahçe, Başakşehir Maçı İçin Hazır: Mourinho İle Son Taktik Dokunuşlar!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, maç öncesi son hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirdi.

Antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. İki grup halinde top kapma ve pas organizasyonları yapan futbolcular, idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı. Fenerbahçe, bu kritik maçta galibiyet hedefliyor.

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Kaynak: İHA

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