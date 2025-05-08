Elazığspor’dan Bayrak Kampanyasına Davet

Normal sezonu ikinci sırada tamamlayarak Play-Off’a 3. turdan başlayacak olan Çimentaş Elazığspor, şehirde birlik ve destek havası oluşturmak amacıyla başlattığı kampanyayla taraftarlardan evlerine, iş yerlerine ve sokaklarına Elazığspor bayrağı asmalarını istedi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Evimize, işyerimize, sokağımıza Elazığspor bayrağımızı asıyoruz! Şampiyonluk yolunda Elazığspor’umuza desteğimizi göstermek için hep birlikte harekete geçiyoruz. Bordo beyaz bayraklarımızla şehrimizi renklendiriyor, Elazığ’ın her köşesini Elazığspor’un renklerine boyuyoruz. Haydi Elazığ, bordo beyaza bürünme zamanı"

Kaynak: İHA