Galatasaray-Trabzonspor Maçının Hakemi Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçını hakem Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği bildirildi.

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Galatasaray-Trabzonspor Maçının Hakemi Belli Oldu

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında önemli avantajı bulunan Galatasaray ile Trabzonspor'un karşılaşacağı 35'inci hafta maçının hakemi belli oldu.

Maçta Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı bildirildi.

35'inci haftanın programı ve düdük çalacak hakemler ise şöyle oldu:

Yarın:

20.00 RAMS Başakşehir-Fenerbahçe: Burak Pakkan

20.00 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor: Kadir Sağlam

10 Mayıs Cumartesi:

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor: Ozan Ergün

16.00 ikas Eyüpspor-Kasımpaşa: Adnan Deniz Kayatepe

19.00 Trabzonspor-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

11 Mayıs Pazar:

16.00 Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK: Ümit Öztürk

19.00 Beşiktaş-Adana Demirspor: Çağdaş Altay

19.00 Göztepe-Atakaş Hatayspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

12 Mayıs Pazartesi:

20.00 Bellona Kayserispor-Onvo Antalyaspor: Arda Kardeşler

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Kaynak: İHA

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