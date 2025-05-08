Galatasaray-Trabzonspor Maçının Hakemi Belli Oldu
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçını hakem Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği bildirildi.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışında önemli avantajı bulunan Galatasaray ile Trabzonspor'un karşılaşacağı 35'inci hafta maçının hakemi belli oldu.
Maçta Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı bildirildi.
35'inci haftanın programı ve düdük çalacak hakemler ise şöyle oldu:
Yarın:
20.00 RAMS Başakşehir-Fenerbahçe: Burak Pakkan
20.00 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor: Kadir Sağlam
10 Mayıs Cumartesi:
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor: Ozan Ergün
16.00 ikas Eyüpspor-Kasımpaşa: Adnan Deniz Kayatepe
19.00 Trabzonspor-Galatasaray: Atilla Karaoğlan
11 Mayıs Pazar:
16.00 Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK: Ümit Öztürk
19.00 Beşiktaş-Adana Demirspor: Çağdaş Altay
19.00 Göztepe-Atakaş Hatayspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
12 Mayıs Pazartesi:
20.00 Bellona Kayserispor-Onvo Antalyaspor: Arda Kardeşler
Kaynak: İHA