Galatasaray'ın Kombineleri Cep Yaktı

Süper Lig ekibi Galatasaray'da kombine fiyatları belli oldu. En ucuz kombine 24 bin lira, en pahalı kombine ise 180 bin liradan satışa çıkarıldı.

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Galatasaray'ın Kombineleri Cep Yaktı

Galatasaray’da 2025-2026 sezonu için kombine genel satışları başladı. Sarı-kırmızılı ekibin komine fiyatları cep yaktı. En ucuz kombine 24 bin lira, en pahalı kombine ise 180 bin lira olarak açıklandı.

Galatasaray Kulübü, 2025-26 futbol sezonu kombine bilet genel satışının 12 Mayıs Pazartesi günü başlayacağını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında GSPara kart sahibi taraftarların, 12 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00'te öncelikli satış hakkına sahip olacağı belirtildi.

Açıklamada Galatasaray logolu passolig kart sahiplerinin 13 Mayıs Salı günü saat 14.00 itibariyle kombine kart alımı yapabileceği vurgulandı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıkladığı kombine fiyatları şu şekilde:

Kale arkası üst tribün: 24 bin lira

Kale arkası tribün: 26 bin lira

Doğu ve Batı üst tribün: 53 bin lira

Doğu ve Batı alt tribün: 60 bin lira

Sahayı daha yakın yerden gören tribünler ise 80 bin lira, 90 bin lira, 115 bin lira, 140 bin lira ve 180 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulacak.

Kaynak: AA

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