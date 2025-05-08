Kriket Türkiye Şampiyonası'na Dev Katılım

Okul Sporları Kriket Türkiye Şampiyonası bu yıl Denizli’de yapılacak. Şampiyonaya 255 takım 3 bin 940 sporcu katılacak. Organizasyon 10 Mayıs’ta başlayacak.

Denizli’de farklı branşlarda düzenlenen ulusal spor organizasyonları aralıksız devam ediyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşecek Okul Sporları Kriket Türkiye Şampiyonası için geri sayım başladı. 10 Mayıs Cumartesi günü Kınıklı Spor Kompleksi Futbol Sahasında başlayacak şampiyonada karşılaşmalar; Gençler, Yıldızlar ve Küçükler kategorilerinde dört ayrı sahada oynanacak.

Kaynak: İHA