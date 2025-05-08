Serdal Adalı'dan Flaş Gedson Fernandes Açıklaması

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Yüzde 50’sini almadan Gedson Fernandes’i satmam" ifadelerini kullandı.

Serdal Adalı'dan Flaş Gedson Fernandes Açıklaması

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulunu tanıttığı basın toplantısının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Brezilya ekibi Santos’un, Ekvadorlu futbolcu Keny Arroyo’ya hala talip olduğunu dile getiren Başkan Adalı, Kolombiyalı futbolcu Elan Ricardo’nun ise tesislerde kaldığını ve domuz gribi olduğu için bir süredir forma giyemediğini ifade etti.

Adalı ayrıca, Alex Oxlade-Chmaberlain için teklif beklediklerini söylerken Gedson Fernandes ile ilgili de "Yüzde 50’sini almadan Gedson Fernandes’i satmam" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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