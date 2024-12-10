Temsilcilerimizin Avrupa Maçlarının Hakemleri Açıklandı

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ve Beşiktaş, Konferans Ligi'nde ise Başakşehir'in bu hafta oynayacağı müsabakaların hakemleri açıklandı. Malmö-Galatasaray maçına İngiliz, Beşiktaş-Bodo/Glimt maçını ise Slovak hakem yönetecek.

Temsilcilerimizin Avrupa Maçlarının Hakemleri Açıklandı

UEFA, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde bu hafta maçları yönetecek hakemleri duyurdu.

Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Malmö ile oynayacağı maçı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan John Brooks yönetecek. Brooks'un yardımcılıklarını İngiliz hakemler Simon Bennett ve Daniel Robathan üstelenecek. VAR'da Jarred Gillett, AVAR'da ise Cesar Soto Grado görev yapacak.

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde Bodo/Glimt'le oynayacağı maçı Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Filip Glova yönetecek. Maçta Glova'nın yardımcılıklarını aynı federasyondan Mihcal Ocenas ve Martin Dohal üstlenecek. Bu maçta görev yapacak VAR ve AVAR hakemleriyle ilgili UEFA'dan henüz açıklama yapılmadı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir'in Heidenheim'ı konuk edeceği maçta ise İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Guida görev alacak. Guida'nın yardımcılıklarını Gianluca Mangeniello ve Daniele Paterna yapacak.

GALATASARAY VE BAŞAKŞEHİR AYNI SAATTE

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ve Beşiktaş, Konferans Ligi'nde ise Başakşehir maçlarının programı şöyle:

12 Aralık Perşembe

20.45: Malmö-Galatasaray

20.45: Başakşehir-Heidenheim

23.00: Bodo/Glimt-Beşiktaş

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Kaynak: AA

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