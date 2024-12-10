2025 Voleybol Milletler Ligi’ndeki Gruplar Belli Oldu! Filenin Sultanları İlk Sınavını Kiminle Verecek?

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, 2025 yılındaki ilk sınavını Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen VNL'de verecek.

İLK HAFTADA ÇİN, İKİNCİ DE İSTANBUL

"Filenin Sultanları", üç ayaktan oluşan organizasyonda her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Milliler, VNL'deki ilk haftasında 4-8 Haziran 2025 tarihleri arasında Çin'de, ikinci haftasında 18-22 Haziran 2025 tarihlerinde İstanbul'da, üçüncü haftasında da 9-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında Hollanda'da mücadele edecek.

16 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

Milli takımın 2025 FIVB VNL'deki grupları ise şöyle:

1. hafta (Çin-Pekin): Çin, Polonya, Belçika, Tayland, Fransa

2. hafta (Türkiye-İstanbul): Brezilya, Kanada, Dominik Cumhuriyeti, Belçika, Güney Kore

3. hafta (Hollanda-Apeldoorn): Hollanda, İtalya, Sırbistan, Belçika, Çekya​​​​​​​

Kaynak: AA