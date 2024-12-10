TFF Başkanı Duyurdu! Hakemlik Sistemi Sil Baştan

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hakemlik sisteminde yapılacak değişikliklerin olduğunu duyurdu.

Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen "Turkuvaz Medya Spor Zirvesi"nde konuşan Hacıosmanoğlu, "Bizler futbolun değerli paydaşları olarak sorunları çözmek istiyoruz. Biriken sorunları çözmediğimiz takdirde futbolu hak ettiği yere getirmek mümkün değil. Kısır çekişmelerle yol alamayız. Devletimizin yaptığı modern statlarla birlikte teknolojinin yeni gelişmelerine ayak uydurmak ve gençlerimizi yarınlara en iyi şekilde hazırlamak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Türk futbolunun kalkınması için Kulüpler Birliği Vakfı’na 5 proje sunduklarını belirten Hacıosmanoğlu, şunları kaydetti:

Bunlardan ilki standart sözleşme konusu; oyuncularla birden fazla sözleşme imzalanarak çarpık düzen yerine, tek bir sözleşme mantığını devreye alacağız. Amacımız oyuncu sözleşmelerinde uluslararası kaliteyi yakalamak ve kulüplerimizin oyuncu sözleşmelerinden pazarlık güçlerini artırmak. Vadesi geçmiş borç kontrolü futbolumuzun kanayan yaralarından biri. Borçların geç ödenmesi konusunu çözmek istiyoruz. Kulüplerimizin mali durumları daha kötüleşmeden transferlere kontroller getirmeyi planlıyoruz. Harcama limitlerinde geçmiş dönemdeki uygulamalar, gereksiz esnetmeler nedeniyle beklenen sonuçları veremedi. Bunu daha şeffaf ve daha basit hale getirerek gereksiz esneklikleri sağlamadan hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu sayede kulüplerin harcamaları kontrol altına alınacak ve tüm kamuoyu kulüplerin mali durumları hakkında bilgi sahibi olacak.

‘HAKEMLİK SİSTEMİ YENİDEN YAPILANACAK’

Son projemiz ise saha içi rekabeti tesis etmek amacıyla planlanıyor. O da hakemlik sisteminin yeniden yapılanması. Bu projemizin iki ayağı var; ilk ayağında performans değerlendirmeleri ve hakem atamaları. Önümüzdeki günlerde atacağımız adımlarla ve yapacağımız bildirimlerle daha detaylı bir şekilde açıklayacağız. Yepyeni bir düzen tesis ediyoruz. İkinci ayağında ise kurumsal yapılanma mevcut. Kulüplerimizin itici gücü bize bu yolda büyük kolaylık sağlıyor. İngiltere ve Almanya modellerini yerinde inceleme, Portekiz ve İspanya modellerini raporlar üzerinden incelenmesiyle Kulüpler Birliği'ne anlatıldı. Kendilerinden gelecek bilgilere göre hemen karar alıp değişikliğe başlayacak durumdayız. Biz de herkese eşit mesafede ve hakkaniyet duygusundan hiçbir zaman uzaklaşmadan futbolumuzu yarınlara taşımak istiyoruz. 2024 sonuna geliyoruz. İnşallah yeni yıl ülkemizin büyük başarıların yılı olacak.