Rıza Çalımbay, Sivasspor ile yollarını ayırdı

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kırmızı-beyazlı kulüple yollarını ayırma kararı aldığını açıkladı.

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Rıza Çalımbay, Sivasspor ile yollarını ayırdı

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlediği basın toplantısında, Sivasspor'a farklı dönemlerde toplam 7 yıl hizmet ettiğini ve bunun bir antrenör için gurur verici olduğunu söyledi.

Sivasspor'da mutlu olduğu için uzun süre kaldığını vurgulayan Çalımbay, "Özellikle son 4 senemiz büyük başarılarla geçti. Bir Anadolu takımının başaramadığını başararak 3 yıl üste üste Avrupa'ya gittik ve Sivasspor'un tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazandık. Bizim yaptığımız şeyler Sivasspor'un tarihinde yok" dedi.

Güzel şeyler yaptıkları Sivasspor'dan ekibiyle ayrılma kararı aldığını kaydeden Çalımbay, "Bundan önce nasıl geldiysem, çok iyi bir şekilde ayrıldıysam, bu sene de aynı şekilde ayrılmak istiyorum. Her zaman biz buraya geliriz, burada çalışırız. Hiçbir sorun yok. Şu anda ekibimle düşünürken, ayrılmanın iyi olacağına inandık. Ekip olarak bugün görevimiz zaten bitiyordu" diye konuştu.

Kaynak: AA

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